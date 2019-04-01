Детские пособия теперь будут начислять только на карты «Мир». Это – выплаты по беременности и родам, а также по уходу за малышом — 2019.04.16





Соответствующее постановление Правительства России уже подписано и вступает в силу с 1-го мая. Документ дополняет перечень перечислений, которые должны производиться только через национальную платежную систему. Списки также пополнили пособия по безработице и ликвидаторам Чернобыльской аварии. Таким образом, при оформлении социальных выплат с начала мая граждане будут получать только карты «Мир». Их выдадут не позднее первого июля 20-го года. К этому же сроку должен быть завершен перевод пенсионеров на такие карты. Причем за получение и обслуживание платить не придется, только за дополнительные услуги – например, мобильный банк.