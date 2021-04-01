Детские пособия от 3 до 7 лет начисляются по новым правилам





С 1 апреля действуют новые правила назначения пособия на детей от 3 до 7 лет. В первую очередь, изменился сам алгоритм расчета, а также критерии, по которым определяют, имеет ли семья право на выплату. Базовый размер пособия – половина прожиточного минимума на ребенка – сохраняется, и в нынешнем году это 6907 рублей. Если с учетом такой выплаты семья не достигает прожиточного минимума на каждого человека, то автоматически размер пособия увеличивается до 70 процентов от этого показателя, в денежном выражении – до 10315 рублей. Не исключены случаи, когда и с повышенным размером семья не доберется до минимального уровня доходов. Тогда ребенку от 3 до 7 лет начислят сто процентов прожиточного минимума, то есть 13815 рублей. Еще одно важное нововведение – наличие дохода. Члены семьи трудоспособного возраста должны либо работать, либо в противном случае – иметь уважительную причину. Например, в семье один человек имеет право не ходить на службу в связи с уходом за малолетними детьми, ребенком-инвалидом или пожилыми. Оформить пособие можно в отделениях МФЦ, органах соцзащиты и на портале госуслуг.