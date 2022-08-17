Цифровое пианино, рояль, национальные инструменты, перчаточные куклы с изображением более 70 сказочных персонажей и многое другое… Детская школа искусств в Старом Череке получила новое оборудование на сумму около пяти миллионов рублей. Все инструменты и инвентарь закупили по нацпроекту “Культура”. В цифровом пианино – больше десяти программ, позволяющих исполнять произведения в органной, клавесинной или фортепианной манере, объясняет и показывает директор детской школы искусств в Старом Череке Залина Хапова. Новое оборудование и инвентарь поступили по нацпроекту “Культура” на общую сумму около пяти миллионов рублей. Сама школа искусств на базе местного ДК заработала два года назад. В распоряжении – просторная сцена и зрительный зал на 300 мест. Здесь обучают музыке, танцам и художественному творчеству. Столы для художников, гипсовые наглядные пособия, мольберты и осветительные приборы. Все это поможет юным талантам совершить стремительный виток в развитии, не сомневаются педагоги. Воспользоваться новыми возможностями дети Старого Черека смогут уже в сентябре.