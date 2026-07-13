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Детская больница КБР получила 70 единиц медтехники

Детская больница КБР получила 70 единиц медтехники

13.07.2026 | 14:00
Детская больница республики получила сразу 70 единиц передовой медицинской техники. Крупную партию современного оборудования в лечебное учреждение привезли в рамках программы «Материнство и детство». Это часть национального проекта «Семья», рассказали в региональном минздраве. Новой аппаратурой – от прикроватных мониторов и УЗИ‑аппаратов до навигационной и лазерной хирургической систем – оснастят реанимационные и хирургические залы. Медики отмечают, навигационная система представляет особую ценность: она позволяет специалистам в режиме реального времени отслеживать положение инструментов относительно анатомических структур, что критически важно при вмешательствах в труднодоступных областях. Поступление такого комплекса оборудования – важный шаг в развитии детской специализированной помощи в регионе. Это повысит комфорт и безопасность лечения маленьких пациентов. Кроме того, увеличит возможности оказания высокотехнологичной помощи на месте, без направления детей в другие субъекты страны. Внедрение новых технологий также позволит расширить перечень выполняемых операций и повысить качество исходов лечения у детей.   https://t.me/vestikbr
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