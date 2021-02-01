Детская школа искусств в Нижнем Куркужине расширит границы





Учреждение намерены реконструировать в рамках федерального проекта «Культурная среда». Школа носит имя художника Мухамеда Кипова и крайне востребована. Здесь обучаются не только местные ученики, но и ребята из соседних сел. Занятия проходят по трем направлениям – хореографическому, художественному и вокальному. Но мест, к сожалению, не хватает. В школе планируют, что после реконструкции заработают новые кружки. К школе искусств собираются сделать пристройку. Там появятся новый актовый и танцевальный залы, а также санузлы и душевые. В основном здании поменяют крышу. На реконструкцию направят больше 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Проектная документация уже подготовлена.