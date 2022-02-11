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Дети с подозрением на ковид могут пройти обследование на базе РДКБ в Нальчике

Дети с подозрением на ковид могут пройти обследование на базе РДКБ в Нальчике

11.02.2022 | 16:29
Здесь заработал амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КБР. Обратиться к специалистам за консультацией могут не только юные жители республики, но и дети из соседних регионов. Врачи проконсультируют, выдадут направления, в том числе на компьютерную томографию органов грудной клетки, ЭКГ и другие процедуры. После осмотра ребенок сдает экспресс-тест на Covid-19. По результатам обследований принимается решение о дальней тактике лечения. Амбулаторный центр расположен в здании бывшего перинатального центра на улице Шогенова. Режим работы – без перерывов и выходных – с восьми утра до 8 вечера.
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