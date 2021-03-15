Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии





Накануне в селе Белая Речка шесть детей отравились угарным газом. Их возраст – от нескольких месяцев до семи лет. В администрации населенного пункта сегодня сообщили: по предварительной версии инцидент произошел из-за того, что конструкция дымохода была нарушена. Оттого в доме и скопился газ.

Пострадавшие поступили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Чтобы помочь им справиться с отравлением, часть ребят сразу отправили в реанимацию. Других доставили в гастроэнтерологическое отделение.

По словам враче, в состоянии пациентов наблюдается положительная динамика. Угрозы жизни нет.