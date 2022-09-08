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Дети из Херсонской области, отдыхавшие в санаториях Нальчика, возвращаются домой

Дети из Херсонской области, отдыхавшие в санаториях Нальчика, возвращаются домой

08.09.2022 | 19:25
Море впечатлений, и все незабываемые, говорят юные жители Херсонской области. Отдохнуть в столицу Кабардино-Балкарии они приехали 20 августа. А сегодня – день отъезда домой. Отдыхающие в санаториях Нальчика стали не просто участниками оздоровительной программы. Особенно запомнились поездки и знакомство с традициями народов Кабардино-Балкарии. К тому же попробовали блюда кавказской кухни. Юные гости смогли увидеть гораздо больше запланированного. Прощаясь, благодарили за теплый прием… Школьная пора не станет препятствием для отдыха. К примеру, в реабилитационном центре “Радуга”, помимо оздоровительной, для новых гостей запланировали и учебную программу.
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