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Дети из Донбасса побывали на отдыхе в Приэльбрусье

Дети из Донбасса побывали на отдыхе в Приэльбрусье

21.04.2022 | 17:13
Сегодня 35 детей, прибывших в Кабардино-Балкарию из Донецкой Народной Республики, побывали в Приэльбрусье, сообщается на портале Правительства КБР. Организовал экскурсию КАВКАЗ.РФ. В сопровождении воспитателей ребята покатались на канатной дороге, познакомились с достопримечательностями курорта, посетили высокогорный музей Великой Отечественной войны и Районный краеведческий музей им О.М.Отарова в г. Тырныаузе. На высоте 3500 метров для юных гостей республики провели обзорную экскурсию по музею Великой Отечественной войны, рассказали о героизме советских солдат в битве за Кавказ, боях в Приэльбрусье за горные перевалы, о воинах-альпинистах. С экспозицией краеведческого музея, развернутой в четырех тематических залах, ребят познакомили представители администрации Эльбрусского района. Здесь детям рассказали об истории Баксанского ущелья, города Тырныауза, Вольфрамо-молибденового комбината. Также гостям показали экспонаты, связанные с животным и растительным миром Приэльбрусья. Приятно проведенное время, колоритные угощения, новые знакомства впечатлили ребят. Гости из Донецкой народной республики размещены в детском реабилитационном центре «Радуга» в городе Нальчике, где получают комплексную медицинскую и социально-психологическую помощь, обучаются по общеобразовательной программе.
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