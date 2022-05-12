Дети из ДНР, которые находятся сейчас в КБР, получают медицинскую и психологическую помощь

Из процедур – парафиновые ванны, лечебная физкультура, арт-терапия, а также психологическая коррекция. 12-летний Никита приехал в Нальчик с мамой. В Кабардино-Балкарии они впервые. Семья живет в Макеевке. Всего за несколько дней пребывания в реабилитационном центре налицо заметные улучшения: мальчик с диагнозом ДЦП стал лучше ходить, рассказывает Елена Пилипенко. С воспитанниками центра «Радуга» – а это как гости из Донбасса, так и ребята из Кабардино-Балкарии – занимаются штатные психологи, а также студенты медицинского факультета КБГУ – для них здесь создали базу, где можно набраться опыта. Психотерапию назначают в зависимости от возраста и состояния ребенка. Эту уже вторая группа гостей из ДНР в реабилитационном центре «Радуга». Всего ребят 37. У некоторых есть определенные особенности здоровья, и здесь нужна индивидуальная работа, в том числе с родителями, которые сопровождают детей. Ну а Никита рад, что приехал именно в Нальчик. Он чувствует себя здесь намного лучше. А перед отъездом домой получит от врачей план дальнейшего восстановления здоровья.