Дети блокадников вспоминают…

В январе в России вспоминают жертв блокады Ленинграда. 77 лет назад полностью завершилась осада города на Неве, которая длилась почти 900 дней и ночей.

В Кабардино-Балкарии сегодня живут 10 блокадников – людей, переживших фашистскую осаду. Среди них и нальчанин Валерий Иванов. Его отец – командир роты стрелкового полка, Герой Советского Союза Хасан Иванов. Мама была фельдшером – работала на «дороге жизни», которая в период блокады шла по Ладожскому озеру и связывала Ленинград со страной. Самого Валерия вывезли из осажденного города в августе 43-го. Тогда ему было всего два года. Эвакуировали вместе с другими в Нальчик… Боевыми наградами родителей гордится всю свою жизнь.

«Это награды отца, участника обороны Ленинграда, тоже блокадника.Мы храним память ,потому как он отдал свое здоровье за оборону Ленинграда. Это награды мамы,тоже участника обороны», — вспоминает Валерий Иванов.

Уже будучи взрослым, он не раз бывал в Ленинграде – на Ладожском озере, на Пискаревском кладбище. Два года назад ездил в Санкт-Петербург на празднование 75-й годовщины полного снятия осады…

Сегодня в Кабардино-Балкарии живут и два участника прорыва блокады. Это отважные воины Иван Булгаков и Николай Евтушенко.