Детей из Херсонской области повели на экскурсию в зоопарк Нальчика

Около сорока детей из Херсонской области находятся в Кабардино-Балкарии, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Знакомство с республикой начали с прогулок по Нальчику. В частности, побывали в столичном парке.
Попугай Жако – один из самых необщительных пернатых в зоопарке, говорят сотрудники. Однако в этот раз птица с интересом потянулась к гостям.
Экскурсия в нальчикский зоопарк – одна из первых, которую организовали для ребят из Скадовска. На отдых в Кабардино-Балкарию они приехали совсем недавно. От общения с животными эмоций не скрывали.
Зебры, пони, верблюды, волки, медведи… Такое количество животных многие из детей видели впервые. Надеялись услышать рычание диких кошек, но львы и леопарды смотрели на посетителей лишь пристальным взглядом.
В этом раз в Кабардино-Балкарию приехали 36 юных жителей Скадовска. Разместили их в детском социально-реабилитационном центре «Радуга». Здесь ребята не только отдыхают, но и поправляют свое здоровье.
Пробудут юные гости в республике почти месяц. За это время они смогут увидеть достопримечательности не только Нальчика, но и познакомиться с горными ущельями, полюбоваться озерами и водопадами.
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