Десятки реализованных проектов и программ в области бизнеса





Минэкономразвития республики подвело итоги года. В уходящем году работа в основном шла в рамках пяти национальных проектов, которые связаны с помощью малому и среднему предпринимательству.

Малый бизнес в этом году сработал достаточно продуктивно. Общий объём финансовых ресурсов, который направляется на поддержку МСП превысил 290 миллионов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем те ресурсы, которые были направлены в 18-м году. На обеспечение льготного финансирования и предоставление грантов было выделено порядка 115 миллионов рублей. В подавляющем большинстве случаев средства направлялись на развитие фермерских хозяйств и сельхозкооперации. В новом году предстоит решить немало серьезных задач, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы в сфере оказания бизнесу поддержки, а также содействие сокращению производственных издержек предпринимателей, отметил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.