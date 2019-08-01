«Дербент легендарный. Дербент исторический». Выставка под таким названием откроется сегодня в музее ИЗО. Здесь будут представлены картины члена Союза художников России Мелик-Мамеда Агабалаева — 2019.08.05

Полотна с видами «Цитадели Нарын-Кала» и культовых сооружений, портреты побывавших в этих краях полководцев, ученых и писателей, пейзажи горных аулов… Агабалаев, прежде всего, стремится передать неповторимый дух Дагестана. Много лет он работает официальным художником Дербентского историко-архитектурного заповедника и с этой передвижной экспозицией уже побывал в Костроме, Елабуге, Астрахани и Пятигорске. Теперь привез ее в Нальчик. Экспозицию дополняют национальные костюмы народов Дагестана и ковровые изделия. Откроется выставка буквально через 15 минут.