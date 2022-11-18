Депутаты республиканского Парламента собрали гуманитарную помощь для мобилизованных из КБР

Очередной гуманитарный груз для мобилизованных из Кабардино-Балкарии собрали и депутаты Парламента республики.
По инициативе руководства законодательного собрания купили сто комплектов теплой одежды, а также предметы первой необходимости – рюкзаки, спальные мешки и другие вещи, которые могут пригодиться в полевых условиях.
Кстати, большую часть изготовили на предприятиях Кабардино-Балкарии. В частности, всю одежду сшили в Нальчике. Посылки сформировали за счет личных средств депутатов.
Гуманитарный груз от законодателей Кабардино-Балкарии отправится к местам дислокации мобилизованных в ближайшие дни.
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