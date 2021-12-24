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Депутаты республиканского парламента провели последнее в этом году заседание, завершившее осеннюю сессию
Депутаты республиканского парламента провели последнее в этом году заседание, завершившее осеннюю сессию
24.12.2021
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16:06
О проделанной работе в уходящем 2021-ом рассказала спикер Татьяна Егорова.