Депутаты Парламента сегодня на пленарном заседании утвердили базовые показатели республиканского бюджета на 2020-й и трехлетний период — 2019.11.28





Прогнозируемые доходы в следующем году должны составить около 36 млрд. рублей. Расходы – более 35 млрд. Большую часть этих средств направят на социальную сферу.

За принятие бюджета в первом чтении проголосовали единогласно. Во втором депутаты продолжат обсуждение всех замечаний и предложений. В первом чтении также одобрен бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на будущий год.