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Депутаты Парламента КЬР побывали на Прохладненском водоканале

Депутаты Парламента КЬР побывали на Прохладненском водоканале

27.04.2022 | 17:08
В «Прохладненском водоканале» к работе подходят ответственно, но объективные сложности дают о себе знать. Прежде всего, это устаревшая инфраструктура, рассказали депутатам парламента. Водопроводные сети изношены на 78 процентов, канализационные – на 80. В целом это - около 150 километров труб. Коммуникации планово обновляют. В городе живут 58 тысяч людей. Летом, когда особенно жарко, начинают массово поливать огороды. Потребление воды при этом увеличивается в два с лишним раза. Дать особо сильный напор не могут – не выдерживают трубы. Вот и пытаются в городе найти свой «срединный путь»… Депутаты решили сами посмотреть, как работает оборудование. На головном водозаборе им рассказали, что состоит он из 14 артезианских скважин глубиной 250 метров каждая. С момента постройки сооружений – а это 76 год – капитального ремонта здесь не было. Также члены комитета по строительству, ЖКХ и ТЭК интересовались работой очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей города – 65 километров. И здесь оборудование и технологии требуют обновления, сообщили депутатам. По итогам поездки комитет также решил: при рассмотрении республиканского бюджета на 2023 год предложить включить в него расходную статью по замене напорного коллектора водоснабжения в Прохладном протяженностью больше километра.
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