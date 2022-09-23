Депутаты Парламента КБР высказались в поддержку референдума

Решение о проведении референдума жителями Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР о вхождении в состав России поддерживают и в Кабардино-Балкарии. Свою позицию выразили депутаты Парламента республики.
Волеизъявление наших соотечественников руководитель фракции “Единая Россия” в высшем законодательном органе Михаил Афашагов назвал судьбоносным и важнейшим политическим решением. По его словам, входя в состав России, новые территории получат статус полноценных регионов.
Проведение референдума – это исторический момент и для нашей страны, подчеркнул заместитель руководителя фракции КПРФ в парламенте республики Заурбек Кумалов. Он отметил, если жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей положительно выскажутся за вхождение в состав России, нужно будет помочь им реализовать это желание.
Мнение коллег поддерживают и парламентские фракции ЛДПР и “Зеленые”. Отмечают, в этот исторический момент необходима консолидация всех политических сил.
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