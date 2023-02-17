Депутаты Парламента КБР встретились с олимпийскими чемпионами

Депутаты Кабардино-Балкарии встретились с олимпийскими чемпионами Романом Власовым и Назиром Манкиевым. Встречу организовали вице-спикер парламента Мурат Карданов и профильный комитет.
Председатель высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова отметила: “Ваши победы вдохновляют многих людей, особенно юных спортсменов. На таких примерах молодежь учится стойкости, самоотдаче, умению упорно идти к поставленной цели и добиваться высших достижений”.
Депутатам рассказали о спортивном пути чемпионов. Роман Власов и Назир Манкиев отметили, что готовы, как и прежде, тесно сотрудничать с профильными ведомствами.
В завершение встречи победителям олимпийских игр вручили почетные грамоты парламента, а также памятные издания по истории Кабардино-Балкарии.
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