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Депутаты Парламента КБР встретились с олимпийскими чемпионами

Депутаты Парламента КБР встретились с олимпийскими чемпионами

17.02.2023 | 16:30
Депутаты Кабардино-Балкарии встретились с олимпийскими чемпионами Романом Власовым и Назиром Манкиевым. Встречу организовали вице-спикер парламента Мурат Карданов и профильный комитет. Председатель высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова отметила: “Ваши победы вдохновляют многих людей, особенно юных спортсменов. На таких примерах молодежь учится стойкости, самоотдаче, умению упорно идти к поставленной цели и добиваться высших достижений”. Депутатам рассказали о спортивном пути чемпионов. Роман Власов и Назир Манкиев отметили, что готовы, как и прежде, тесно сотрудничать с профильными ведомствами. В завершение встречи победителям олимпийских игр вручили почетные грамоты парламента, а также памятные издания по истории Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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