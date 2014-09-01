Депутаты Парламента КБР в Международный день защиты детей посетили подшефные детские учреждения





Депутаты республиканского парламента в Международный день защиты детей побывали в подшефных учреждениях для сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Группа депутатов во главе со спикером Татьяной Егоровой посетила Прохладненский дом-интернат. Гости пообщались с ребятами – а их здесь около 70-ти, ознакомились с условиями пребывания и лечения, обещали необходимое содействие. В самом интернате работает отделение медико-социальной реабилитации инвалидов: это 75 мест для детей и 30 – для молодых людей с ограничениями по здоровью. «Конечно очень хочется, чтобы все наши дети росли здоровыми, счастливыми, и это зависит от всех нас, взрослых: от родителей, от педагогов, медиков и воспитателей. Я убеждена, что каждый из нас в состоянии подарить детям прежде всего любовь, веру и надежду»- отметила спикер Парламента КБР Татьяна Егорова. Воспитанники каждого подшефного учреждения получили от законодателей подарки. И сегодня же ученики школы-интерната для детей-сирот в Нартане сами приехали в гости в парламент. Своим визитом они сделали неожиданный сюрприз спикеру Татьяне Егоровой – прибыли, чтобы вручить грамоту и памятную ленту как победителю общешкольного конкурса в номинации «За заботу и любовь к детям детского дома». В честь праздника им тоже вручили подарки.