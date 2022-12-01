Депутаты Парламента КБР рассмотрели законопроект о повышении выплат многодетным матерям

Повысить выплаты многодетным матерям… Депутаты парламента на заседании президиума рассмотрели законопроект, который внес Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Речь идет изменениях в республиканский закон о государственных наградах. Руководитель региона предложил втрое увеличить единовременные выплаты на каждого ребенка многодетным, удостоенным медалей “Материнская слава”. Сейчас женщины, воспитавшие пятерых детей, получают разово 50 тысяч рублей.
Решено, что парламент обсудит законопроект в первоочередном порядке. Отзывы, поправки, заключения должны поступить в профильный комитет до 15 декабря.
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