Депутаты Парламента КБР провели сегодня первое заседание весенней сессии.

Законодатели обсудили план работы по реализации положений Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Кроме того, на заседании одобрили изменения в республиканский закон «Об отходах производства и потребления». Его следует привести в соответствие с федеральными правовыми актами.

Еще три законодательных акта Кабардино-Балкарии, касающихся образования, культуры и работы комиссий по делам несовершеннолетних, приведены в соответствие с федеральными документами… О вопросах демографии говорили на встрече с представителями политических партий, не представленных в парламенте. Спикер Татьяна Егорова напомнила, такое право дает им закон: они могут выступить на первом открытом заседании парламента в период весенней сессии и поделиться своим видением различных аспектов развития республики.