Депутаты парламента КБР проходят вакцинацию от коронавируса





Сегодня часть депутатов парламента Кабардино-Балкарии прошли вакцинацию от коронавируса

В списке – около трех десятков человек. Это сами законодатели, сотрудники парламента и члены их семей. Коллег решил поддержать вице-спикер Салим Жанатаев. Сам он сделал прививку одним из первых.

«Я посоветовался с врачами, которых очень люблю и уважаю, ценю их работу, хочу им огромное спасибо сказать, вот они мне посоветовали провакцинироваться и жить спокойно. Я, поверив им, пошёл на этот шаг. Вакцинацию первый этап я прошёл 12 декабря, вторую часть -3 января. Никаких реакций со стороны здоровья не было», -говорит депутат.

Желающие сделать прививку прошли предварительный осмотр у терапевта. После процедуры им выдали памятки с информацией, как следует действовать в ближайшие дни и от чего лучше воздержаться. Через 21 день – второй этап вакцинации.