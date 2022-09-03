Депутаты Парламента КБР присоединились к акции "Диктант Победы"

В Городе воинской славы Нальчике состоялась Международная историческая акция "Диктант Победы", сообщает пресс-служба Парламента КБР.. В СКГИИ, на одной из площадок республиканского этапа, к акции присоединились Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, депутат Государственной Думы ФС РФ Заур Геккиев, заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, сопредседатель Комитета Парламента КБР по межнациональным отношениям, ректор СКГИИ Анатолий Рахаев.
Мероприятие, инициированное партией "Единая Россия", состоялось 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны - в рамках федерального проекта "Историческая память".
- У нас уже не первый год проводится эта очень важная патриотическая акция. Что радует? Что с каждым годом расширяется география, растет число участников этой акции, она уже стала международной. Сегодня в разных странах в ней принимает участие большое количество людей, причем разных возрастов, профессий, вероисповеданий и даже разных политических взглядов и платформ, - отметила Татьяна Егорова.
По словам спикера Парламента КБР, «Диктант Победы» имеет большое значение для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.
- Изначально эта акция была задумана как способ привлечения широкой общественности к изучению истории, событий Великой Отечественной войны. Конечно, это очень важно, особенно для молодежи, чтобы правильно сформировать понимание этих событий. Сегодня мы ни в коей мере не должны допустить фальсификации истории, принижения роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне. И поэтому нужно делать все возможное, в том числе проводить подобные акции, чтобы сохранялась историческая память.
Правда о Великой Отечественной войне, о боях, о роли советского народа в победе над фашизмом должна передаваться из поколения в поколение, чтобы наша молодежь, наши дети понимали, какой ценой была завоевана эта победа. Это то малое, что сегодня мы можем сделать в благодарность за подвиг наших отцов и дедов.
Еще одно очень важное значение этой акции, кроме просветительского, познавательного, которое сегодня крайне важно - это то, что она призвана способствовать нашему всеобщему единению в поддержку той политики, которую сегодня ведет наше государство в условиях новых угроз и новых вызовов,- подчеркнула Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, добавив, что не первый раз принимает участие в этой акции.
Диктант является проверкой знания истории Великой Отечественной войны. Участники акции в течение 45 минут ответили на 25 вопросов.
Вопросы были разного характера: назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы были связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.
Все участники диктанта получат сертификаты участия в Диктанте Победы, а лучшие - диплом финалистов Диктанта Победы. Выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Отметим, что впервые Диктант Победы был проведен 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение о ежегодном его проведении. В 2020 году в акции приняли участие уже более 1 миллиона человек из 77 государств.
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