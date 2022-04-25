Депутаты Парламента КБР приняли участие в общереспубликанском субботнике

Депутаты Парламента КБР и сотрудники Аппарата во главе с руководителем законодательного органа республики Татьяной Егоровой приняли участие в общереспубликанском субботнике в поддержку старшего поколения, сообщает пресс-служба Парламента КБР. «Мы всегда с большим энтузиазмом откликаемся на субботники. Потому что любим свой город, свою республику и, конечно, хотим, чтобы год от года наш Нальчик становился чище и красивее. Сегодня традиционный апрельский субботник в поддержку старшего поколения, ветеранов войны. Не только убираем закрепленную территорию, но и перечисляем однодневный заработок. Должна сказать, что субботники – добрая традиция, которая ещё и сплачивает коллектив. Совместный труд вне рабочих стен, несомненно, объединяет. И хотя это всё на добровольной основе, меня очень радует, что всегда дружно выходим на субботники и работаем с большим удовольствием», - отметила Т. Егорова. «Хотелось бы, чтобы и жители республики, и наши дорогие гости, которые приезжают любоваться красотами Кабардино-Балкарии более бережно и ответственно относились к замечательной природе, тем самым сохраняя уникальность экологии региона. Ведь всё-таки чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Именно такую культуру поведения нужно прививать с детства, и большая роль в этом отводится, безусловно, семье и школе. Мы нередко заслушиваем вопросы, связанные с экологией, на заседаниях президиума, комитетов. В частности, на особом контроле стоял один из законов по сохранению природных территорий. Уверена, что все те, кто участвует в субботниках, и город делают чище, и своим примером показывают, как нужно относиться к окружающей среде, –подчеркнула Т. Егорова. Разделившись на группы, участники акции расчистили закреплённую за законодательным органом республики территорию на правом берегу реки Нальчик от прошлогодней листвы, веток и мусора. В порядок приведены несколько километров береговой линии – излюбленного места отдыха горожан. Мероприятия по санитарному благоустройству г. Нальчика продолжаются. Также в субботнике принимают участие сотрудники региональных ведомств, волонтёры, школьники.