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Депутаты Парламента КБР побывали на нескольких социально значимых объектах в Чегемском районе

Депутаты Парламента КБР побывали на нескольких социально значимых объектах в Чегемском районе

12.04.2022 | 22:10
Чегемская школа номер 5 построена в новом микрорайоне «Долина Кавказа». Рассчитана на 500 ученических мест. Работает учреждение в одну смену, обеспечивая и досуг детей: есть все условия для занятий в кружках, спортивных секциях, группах продленного дня. Спикер Татьяна Егорова и депутаты осмотрели территорию, поинтересовались и питанием школьников. Помимо младших классов, здесь кормят и тех, кто постарше. Новый детский сад на 140 мест расположен также в этом микрорайоне. В одноэтажном здании - несколько стационарных детских групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок. Объект возведен в рамках реализации нацпроекта «Демография». Следующий объект, который посетили депутаты, - физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2020-м здесь в торжественной обстановке здесь была открыта школа греко-римской борьбы имени олимпийского чемпиона Мурата Карданова. Татьяна Егорова пообщалась с юными спортсменами, пожелала им успехов. Татьяна Егорова вручила почетную грамоту Парламента КБР директору спортшколы Хизиру Беканову, благодарности законодательного органа удостоился тренер Мурат Шибзухов. Возложили в районном центре цветы к памятнику поэтам, Завершился визит депутатов в район возложением цветов к памятнику знаменитым чегемцам Алиму Кешокову и Кайсыну Кулиеву.  
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