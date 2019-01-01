Депутаты парламента КБР ознакомились с работой паллиативных отделений для детей и взрослых.


Законодатели посетили республиканский Дом ребенка. Здесь, в специализированном центре, курсы реабилитации проходят дети с неизлечимыми заболеваниями. Общение с пациентами и медперсоналом депутаты продолжили в отделении паллиативной помощи для взрослых, который расположен в Медицинском консультативно-диагностическом центре. В ближайший четверг на заседании президиума парламента в рамках «правительственного часа» народные избранники также намерены обсудить тему оказания паллиативной помощи в республике.

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— Нейтрино посёлокда амбулатория ачылгъанды.

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