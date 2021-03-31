Депутаты парламента КБР обсудили итоги года в торговле





Итоги года в торговле обсудили депутаты парламента на заседании профильного комитета. С информацией выступил профильный министр Шамиль Ахубеков. По его словам, оборот розничной торговли в минувшем году превысил 130 миллиардов рублей. В отрасли наблюдаются положительные тенденции: развиваются сетевые магазины, появляются точки шаговой доступности, строят новые супермаркеты. Во всех городах и районах действуют площадки, где продают продукцию сельского хозяйства. Цены на сахар и подсолнечное масло в республике сейчас регулируют, как и по всей стране. Последовательно внедряют маркировку товаров.