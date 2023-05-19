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Депутаты Парламента КБР обсудили аварийность на дорогах республики

Депутаты Парламента КБР обсудили аварийность на дорогах республики

19.05.2023 | 15:33
Основное внимание уделили безопасности движения на железнодорожных переездах. В республике их 37. В прошлом году было три аварии, в которых происходили столкновения с составами. Еще одна – в этом году. Основная причина, говорят сотрудники ГИБДД: водители пренебрегают правилами пересечения таких участков. Спикер парламента Татьяна Егорова сказала, что нальчане нередко задают вопрос: есть ли возможность оборудовать переезд на пересечении Ашурова и Суворова? В советские годы он связывал «Искож» и «Александровку». В ходе дискуссии депутаты также отмечали, что впереди летние каникулы, потому особое внимание нужно направить на разъяснительную работу с детьми – как им следует действовать, находясь на дороге или возле нее… По итогам обсуждения парламентарии подготовили рекомендации, которые направят в профильные ведомства.   https://t.me/vestikbr
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