Депутаты Парламента КБР обсудили аварийность на дорогах республики

Основное внимание уделили безопасности движения на железнодорожных переездах.
В республике их 37. В прошлом году было три аварии, в которых происходили столкновения с составами. Еще одна – в этом году. Основная причина, говорят сотрудники ГИБДД: водители пренебрегают правилами пересечения таких участков.
Спикер парламента Татьяна Егорова сказала, что нальчане нередко задают вопрос: есть ли возможность оборудовать переезд на пересечении Ашурова и Суворова? В советские годы он связывал «Искож» и «Александровку».
В ходе дискуссии депутаты также отмечали, что впереди летние каникулы, потому особое внимание нужно направить на разъяснительную работу с детьми – как им следует действовать, находясь на дороге или возле нее…
По итогам обсуждения парламентарии подготовили рекомендации, которые направят в профильные ведомства.
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