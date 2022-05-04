Депутаты Парламента КБР навестили детей из ДНР, которые отдыхают в санатории «Радуга»

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии во главе со спикером Татьяной Егоровой побывали в детском реабилитационном центре «Радуга», где отдыхает вторая группа детей из Донбасса. Гостей – больше 30 – в возрасте от восьми до 13 лет. Они здесь учатся и принимают оздоровительные процедуры. С ребятами работает психолог. В Кабардино-Балкарии отдыхающие – больше недели. За это время уже увидели некоторые достопримечательности, в частности побывали на Голубых озёрах. Депутаты рассказали им о республике и о своей работе, а также отметили, что в регионе в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Общение получилось по-настоящему дружеским. Парламентарии вручили гостям подарки на память, а также предложили съездить на экскурсию в Детскую академию творчества «Солнечный город».