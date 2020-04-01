Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли закон о выплатах на детей до семи лет.

Согласно поправкам в республиканский закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», в регионе вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Решение принято сегодня на внеочередном пленарном заседании Парламента КБР.

С обоснованием вынесенного на голосование документа перед депутатами выступил председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и здравоохранению Хусейн Кажаров. Он отметил, что к законопроекту поступило 13 поправок. Важнейшая из них – поправка от главы республики, предусматривающая на территории Кабардино-Балкарии предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Новая выплата полагается семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. При наличии в семье двух и более детей в возрасте от трёх до семи лет включительно выплата предоставляется на каждого ребёнка.

— Ежемесячная выплата устанавливается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в КБР за второй квартал года, предшествующего году, в котором последовало обращение за назначением выплаты, и назначается на один год, — уточнил Кажаров.

Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях и направили его на подписание главе Кабардино-Балкарии.