Депутаты КБР приняли в первом чтении законопроект «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии»





Сегодня в парламенте КБР прошло очередное заседание. Депутаты рассмотрели порядка 10 вопросов. В начале парламентского заседания – кадровые вопросы, внес их Верховный суд республики. Тайным голосованием три человека назначены на должности мировых судей. Затем депутаты приняли в первом чтении законопроект «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии». Законопроект уточняет предметы совместного ведения Российской Федерации и Кабардино-Балкарии, а также усиливает требования к кандидату на должность Главы республики. Так, в 79-й статье Конституции предложено закрепить пункт о его постоянном проживании в России. В первом и втором чтениях депутаты приняли законопроект о Соглашении между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. Также в двух чтениях принят законопроект о предоставлении республике кредита из федеральной казны, чтобы можно было частично покрыть образовавшийся дефицит бюджета Кабардино-Балкарии. Речь также шла о плане мероприятий парламента, которые будут направлены на реализацию основных тезисов Послания президента Федеральному собранию. Этой теме посвятят выездные заседания, правительственные часы, семинары и круглые столы.