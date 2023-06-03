Депутаты Госдумы встретятся с многодетной семьей из Эльбрусского района

А накануне депутаты Госдумы побывали в образовательных и социальных учреждениях: ознакомились с работой школы-интерната в Нартане и Детской академии творчества «Солнечный город» в Нальчике.
Представители комитета отметили высокий уровень подготовки специалистов, которые работают в Кабардино-Балкарии с детьми, а также организацию учебного и воспитательного процесса.
Российские законодатели побывали и в региональном отделении Социального фонда России, который, напомним, создали в январе этого года путем слияния Пенсионного и Фонда социального страхования. В деталях эффективность реформы обсуждали уже в Доме правительства – на заседании выездного круглого стола.
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