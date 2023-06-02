Депутаты Госдумы посетили учебные мастерские в академии творчества «Солнечный город»

А с утра гости посетили несколько образовательных и социальных организаций, в том числе ознакомились с работой школы-интерната в Нартане. Здесь живут и учатся больше 70 детей, которые остались без попечения родителей. Их пребывание организовали по семейному типу: есть отдельные блоки-«квартиры», обязанности распределены между старшими и младшими по возрасту…
Депутаты познакомились с бытом ребят и посетили учебные мастерские. А воспитанники угостили российских законодателей лакумами, которые сами и приготовили... Помимо обязательной школьной программы, здесь обучают танцам и живописи, игре в шахматы и декоративно-прикладному искусству, парикмахерскому делу и теннису.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил высокий уровень подготовки специалистов, работающих в Нартане, а также организацию учебного и воспитательного процесса.
А после – уже в Нальчике – парламентарии посетили Детскую академию творчества «Солнечный город», а также ознакомились с работой клиентской службы регионального отделения Социального фонда России.
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