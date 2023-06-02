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Депутаты Госдумы посетили учебные мастерские в академии творчества «Солнечный город»

Депутаты Госдумы посетили учебные мастерские в академии творчества «Солнечный город»

02.06.2023 | 15:33
А с утра гости посетили несколько образовательных и социальных организаций, в том числе ознакомились с работой школы-интерната в Нартане. Здесь живут и учатся больше 70 детей, которые остались без попечения родителей. Их пребывание организовали по семейному типу: есть отдельные блоки-«квартиры», обязанности распределены между старшими и младшими по возрасту… Депутаты познакомились с бытом ребят и посетили учебные мастерские. А воспитанники угостили российских законодателей лакумами, которые сами и приготовили... Помимо обязательной школьной программы, здесь обучают танцам и живописи, игре в шахматы и декоративно-прикладному искусству, парикмахерскому делу и теннису. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил высокий уровень подготовки специалистов, работающих в Нартане, а также организацию учебного и воспитательного процесса. А после – уже в Нальчике – парламентарии посетили Детскую академию творчества «Солнечный город», а также ознакомились с работой клиентской службы регионального отделения Социального фонда России.   https://t.me/vestikbr
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