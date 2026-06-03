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​Депутат Госдумы Виктория Родина проинспектировала капремонт школы в Баксаненке

​Депутат Госдумы Виктория Родина проинспектировала капремонт школы в Баксаненке

03.06.2026 | 14:12
Депутат Госдумы Виктория Родина проверила ход капитального ремонта в школе №1 села Баксаненок. Работы ведут по государственной программе «Развитие образования». Вместе с заместителями главы администрации Баксанского района парламентарий обошла здание. Проверили соблюдение сроков, качество материалов и уже выполненные работы. Тщательно осмотрели кабинеты, спортзал и пищеблок – все, что напрямую влияет на безопасность и комфорт детей. На месте провели рабочее совещание с подрядчиками и представителями местной администрации. Обсудили текущие вопросы и график завершения всех этапов. Глава администрации района Адиб Абрегов заверил: ремонтные работы идут строго по проектно-сметной документации, контроль за исполнением – постоянный. Школу ждут больше сотни учеников и их родители. Завершить капитальный ремонт планируют до конца года, чтобы уже в следующем дети пошли в обновленные классы с новой мебелью и оборудованием. Виктория Родина пообещала приехать с повторной проверкой перед сдачей объекта и убедиться, что все сделано качественно и в срок. Для сельской школы этот ремонт – долгожданное событие.
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