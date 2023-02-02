В рамках региональной недели… Сегодня депутат Госдумы Заур Геккиев провел в Нальчике прием граждан. Диалог состоялся в общественной приемной “Единой России”.
К законодателю обратились девять человек, в основном в письменной форме. Вопросы большей частью касались сферы ЖКХ. В частности, нальчанка говорила о необходимости улучшить теплоснабжение в ее квартире. А жительница Чегема интересовалась, как реструк_турировать долги за коммунальные услуги.
Обращения также были связаны с оформлением льгот, с досрочным выходом на пенсию и направлением на лечение в федеральные медицинские центры.
Депутат Госдумы Заур Геккиев намерен контролировать ситуацию до полного решения вопросов.
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