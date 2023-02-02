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Депутат Госдумы Заур Геккиев провел в Нальчике прием граждан

Депутат Госдумы Заур Геккиев провел в Нальчике прием граждан

02.02.2023 | 15:56
В рамках региональной недели… Сегодня депутат Госдумы Заур Геккиев провел в Нальчике прием граждан. Диалог состоялся в общественной приемной “Единой России”. К законодателю обратились девять человек, в основном в письменной форме. Вопросы большей частью касались сферы ЖКХ. В частности, нальчанка говорила о необходимости улучшить теплоснабжение в ее квартире. А жительница Чегема интересовалась, как реструк_турировать долги за коммунальные услуги. Обращения также были связаны с оформлением льгот, с досрочным выходом на пенсию и направлением на лечение в федеральные медицинские центры. Депутат Госдумы Заур Геккиев намерен контролировать ситуацию до полного решения вопросов.   https://t.me/vestikbr
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