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Депутат Госдумы Заур Геккиев посетил студенческий городок Кабардино-Балкарского Госуниверситета

Депутат Госдумы Заур Геккиев посетил студенческий городок Кабардино-Балкарского Госуниверситета

09.02.2022 | 16:03
Сейчас это, по сути, карантинная зона: здесь находятся студенты, зараженные ковидом. Здание рассчитано почти на 200 человек, отремонтировано и пригодно для проживания. Всего же в КБГУ 12 общежитий, рассказали депутату Госдумы Зауру Геккиеву. За последние несколько лет их привели в порядок, купили мебель и кухонный инвентарь. Сейчас КБГУ строит еще одно общежитие. К тому же университет капитально отремонтировал физкультурно-оздоровительный комплекс, чтобы после лекций и семинаров студенты могли заниматься спортом. Обеспечить студентов качественным жильем – одно из направлений Народной программы «Единой России». На строительство новых и ремонт действующих общежитий федеральный бюджет ежегодно будет дополнительно выделять по три миллиарда рублей. На первом этапе средства направят в ведущие федеральные вузы, а затем – и в региональные. Потому сейчас важно изучить, в каком состоянии студгородки учебных заведений Кабардино-Балкарии. В ближайшее время подобные встречи пройдут и в других вузах республики.
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