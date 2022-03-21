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Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр просвещения Анзор Езаов проинспектировали строительство школы в Майском

Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр просвещения Анзор Езаов проинспектировали строительство школы в Майском

21.03.2022 | 16:55
Сразу несколько учебных заведений муниципалитета вошли в госпрограмму по развитию образования. Это в частности позволяет сделать капитальный ремонт там, где он особенно необходим. Учреждения образования Майского района осмотрели депутат Госдумы Заур Геккиев и руководитель Минпросвещения республики Анзор Езаов. К примеру, второй школе – уже почти 60. Косметические обновления давно перестали помогать. А взамен нынешней 14-й школы решили построить новую. Просторное место в районе птицезавода уже выбрали. В целом по Кабардино-Балкарии в ближайшие годы капитально отремонтируют 176 общеобразовательных учреждений. Обновленные кабинеты укомплектуют современным оборудованием. Намеченное станут выполнять строго по плану. На встрече с родителями учеников и педагогами Анзор Езаов предложил им высказать свои пожелания по проведению ремонта, а также по организации учебного процесса. Отвечая на вопросы жителей, депутат Госдумы Заур Геккиев подчеркнул, что планомерная работа по обновлению социально значимых объектов республики будет продолжена. На встрече также прозвучало, что в этом году в капремонт школ вложат больше одного миллиарда 300 миллионов рублей.
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