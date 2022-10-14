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Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры Мухадин Кумахов посетили объекты культуры в Эльбрусском районе

Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры Мухадин Кумахов посетили объекты культуры в Эльбрусском районе

14.10.2022 | 16:29
Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры республики Мухадин Кумахов посетили Центр национальных ремесел и промыслов Эльбрусского района в Верхнем Баксане. Увидели, как мастерицы создают традиционный рисунок на войлочном ковре... Центр открыли около 30 лет назад. Несколько лет он не работал, и вот по просьбам местных жителей его открыли вновь. Гостей встречали и в Центральной библиотеке Тырныауза. По национальному проекту “Культура” здесь провели капитальный ремонт. В библиотеке переоборудовали помещения, купили мебель и компьютерную технику, обновили книжный фонд… Для людей с разной степенью занятости создали отдельные зоны. Новый облик обрели не только внутренние помещения, но и фасад Центральной библиотеки Тырныауза.   https://t.me/vestikbr
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