Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры Мухадин Кумахов посетили объекты культуры в Эльбрусском районе

Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры республики Мухадин Кумахов посетили Центр национальных ремесел и промыслов Эльбрусского района в Верхнем Баксане. Увидели, как мастерицы создают традиционный рисунок на войлочном ковре... Центр открыли около 30 лет назад. Несколько лет он не работал, и вот по просьбам местных жителей его открыли вновь.
Гостей встречали и в Центральной библиотеке Тырныауза. По национальному проекту “Культура” здесь провели капитальный ремонт. В библиотеке переоборудовали помещения, купили мебель и компьютерную технику, обновили книжный фонд… Для людей с разной степенью занятости создали отдельные зоны.
Новый облик обрели не только внутренние помещения, но и фасад Центральной библиотеки Тырныауза.
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