Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры КБР Мухадин Кумахов проверили ход ремонтных работ в ДК Урвани

Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев и министр культуры Мухадин Кумахов сегодня проверили, как идет капитальный ремонт в ДК Урвани. Это единственное культурно-досуговое учреждение в селе, и капремонт здесь начали впервые. В восстановлении здание нуждалось не один год. Из-за неудовлетворительного технического состояния в нем удавалось работать только в теплое время года. А зимой сотрудники ДК и посетители переходили в местную школу… Обновление предстоит масштабное: заменят систему отопления и водопровод. Обновят кровлю и фасад, полы, окна и двери, благоустроят территорию. В здании установят противопожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. В зрительном зале реконструируют сцену и заменят кресла. Работы должны завершить до октября, рассказали проверяющим, но подрядчики намерены справиться с задачей в конце лета