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Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры КБР Мухадин Кумахов проинспектировали ДК в Урвани

Депутат Госдумы Заур Геккиев и министр культуры КБР Мухадин Кумахов проинспектировали ДК в Урвани

11.02.2022 | 16:26
Протекающая крыша, устаревшая мебель и оборудование… Здание ДК в Урвани с момента постройки –  а это начало 70-х годов прошлого века – ни разу капитально не ремонтировали. В нем также находится библиотека и небольшой сельский музей. В ДК действуют 13 объединений, которые посещают больше двух сотен детей. Сейчас большинство кружковых занятий проходит в местной школе. Всё потому, что здание ДК сильно обветшало. Исправить ситуацию поможет капитальный ремонт, который проведут уже в этом году. На это направят 19 миллионов рублей. Сейчас предстоят конкурсные процедуры и выбор подрядчиков… Состояние объекта оценил депутат Госдумы Заур Геккиев. Перечень необходимых работ и сроки их реализации депутат обсудил с министром культуры Мухадином Кумаховым и представителями муниципалитета. Заур Геккиев отметил, что в нынешнем году в Урванском районе отремонтируют еще один ДК – в селе Кахун. Это часть масштабной программы по восстановлению объектов культуры. Кроме двух зданий в Урванском районе, в 22-м году восстановят ДК в Озреке, Камлюко, Ташлы-Тале, Александровской и Дугулубгее. Заур Геккиев и Мухадин Кумахов также побывали с инспекционной поездкой в селении Ташлы-Тала и станице Александровской.
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