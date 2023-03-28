Депутат Госдумы Владимир Плотников принял участие в собрании регионального отделения Ассоциации крестьянских хозяйств

В здании местной администрации собрались не только фермеры, но также представители органов власти и общественности. Сегодня сельское хозяйство в Кабардино-Балкарии развивается успешно, говорили на встрече. Ежегодно увеличивается площадь посевов.
В регионе развивают села, создают новые рабочие места. Особый вклад вносят фермеры. Их заслуги отметили вручением знамени Ассоциации. Церемония состоялась в феврале в Москве… Первый вице-премьер Сергей Говоров зачитал приветственный адрес Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
О работе фермерского сообщества и его перспективах рассказал руководитель регионального подразделения Ассоциации Инал Алакаев. В завершение наградами отметили лучших сельхозпроизводителей.
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