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Депутат Госдумы Владимир Плотников принял участие в собрании регионального отделения Ассоциации крестьянских хозяйств

Депутат Госдумы Владимир Плотников принял участие в собрании регионального отделения Ассоциации крестьянских хозяйств

28.03.2023 | 16:10
В здании местной администрации собрались не только фермеры, но также представители органов власти и общественности. Сегодня сельское хозяйство в Кабардино-Балкарии развивается успешно, говорили на встрече. Ежегодно увеличивается площадь посевов. В регионе развивают села, создают новые рабочие места. Особый вклад вносят фермеры. Их заслуги отметили вручением знамени Ассоциации. Церемония состоялась в феврале в Москве… Первый вице-премьер Сергей Говоров зачитал приветственный адрес Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. О работе фермерского сообщества и его перспективах рассказал руководитель регионального подразделения Ассоциации Инал Алакаев. В завершение наградами отметили лучших сельхозпроизводителей.   https://t.me/vestikbr
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