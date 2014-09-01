Депутат Госдумы от КБР Заур Геккиев встретился с представителями власти Прохладненского района





Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев встретился сегодня в Прохладном с представителями районной власти. На совещании, в частности, обсуждали темпы вакцинации в муниципалитете и реализацию нацпроектов в населенных пунктах. В Прохладненском районе иммунизация жителей продолжается активно, сообщил глава муниципалитета Андрей Журавлев. К началу сентября число привившихся планируют довести до 60-ти процентов. В селах намерены создать новые прививочные пункты… Отдельно остановились на реализации национальных проектов. Несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, сбавлять темпы здесь тоже не намерены, отметили на встрече. Заур Геккиев подчеркнул, что район развивается успешно, и призвал всех продолжать работать в команде на благо муниципалитета.