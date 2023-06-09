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Депутат Госдумы от КБР Заур Геккиев побывал в Терском и Черекском районах

Депутат Госдумы от КБР Заур Геккиев побывал в Терском и Черекском районах

09.06.2023 | 22:04
Российский законодатель проверил ход капитального ремонта общеобразовательных школ, которые ведутся благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования. В числе учебных заведений, ремонт которых курирует Заур Геккиев- средняя школа сельского поселения Аушигер. Работы здесь близятся к концу- завершается внутренняя отделка стен и фасада здания. Учебные классы оснастят современным оборудованием, появится надежная противопожарная система и видеонаблюдение. В Терском районе в общеобразовательных учреждениях селения Хамидие, Урожайное и Терекское ремонтные работы также идут согласно графику. Обновленные школы откроют свои двери к новому учебному году.   https://t.me/vestikbr
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