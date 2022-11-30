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Депутат Госдумы от КБР Виктория Родина встретилась со студентами КБГАУ

Депутат Госдумы от КБР Виктория Родина встретилась со студентами КБГАУ

30.11.2022 | 16:15
Как рассматривают федеральный бюджет, что общего у современных и советских студентов, как развивать добровольчество… Это лишь часть вопросов, которые обсуждали сегодня в Аграрном университете. На встречу с молодежью сюда приехала депутат Госдумы Виктория Родина. Вначале затронули тему истории Отечества и исторической правды. Собравшиеся отметили, что сейчас многие западные страны пытаются исказить ход событий, в том числе Второй мировой. Потому на нынешнем молодом поколении лежит особая ответственность – сберечь и передать потомкам реальную историю становления и развития нашего государства. Депутат также рассказала, как в Госдуме работают над законодательными инициативами. Виктория Родина добавила, что и ее собеседники могут вносить свои предложения – через студсоветы и молодежные организации.   https://t.me/vestikbr
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