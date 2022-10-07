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Депутат Госдумы от КБР Виктория Родина посетила кадетскую школу-интернат в Тереке

Депутат Госдумы от КБР Виктория Родина посетила кадетскую школу-интернат в Тереке

07.10.2022 | 22:21
Сегодня депутат Государственной Думы от Кабардино-Балкарии Виктория Родина побывала в Тереке в третьей кадетской школе-интернате. Основная цель поездки – ознакомиться с условиями жизни будущих офицеров и побеседовать с ними в рамках акции “Разговоры о важном”. В начале встречи – торжественный марш, патриотические песни и вынос знамени. После для депутата организовали экскурсию по подразделениям школы. Сегодня здесь обучаются больше ста юношей с шестого по одиннадцатый класс. Ребята получают полное среднее образование и начальную военную подготовку. У кадетов была возможность задать депутату вопросы, которые оказались многочисленными. Виктория Родина поблагодарила участников встречи за увлекательный разговор. Депутат Госдумы также участвовала в церемонии награждения педагогов благодарственными письмами и памятными подарками от “Единой России”. Церемонию приурочили ко Дню учителя.   https://t.me/vestikbr
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