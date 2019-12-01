Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев провел в Нальчике прием граждан





Сегодня в Нальчике депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев провел личный прием граждан. Встреча с жителями республики прошла в общественной приемной «Единой России». К народному избраннику обратились 10 человек.

Вопросы в основном касались социальной сферы – устройства детей в школы и детсады, помощи в поиске работы, перерасчета пенсий. Во всех вопросах депутат Госдумы обещал содействие. Некоторые проблемы были решены прямо на месте. В уходящем году это последний прием граждан, который Заур Геккиев провел в Кабардино-Балкарии. В целом с начала 2019-го через общественную приемную в Нальчике к депутату Госдумы обратились 120 человек.