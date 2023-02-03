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Депутат Госдумы Думы от КБР Виктория Родина пообщалась со студентами республики

Депутат Госдумы Думы от КБР Виктория Родина пообщалась со студентами республики

03.02.2023 | 17:08
Сегодня депутат Госдумы Думы от Кабардино-Балкарии Виктория Родина общалась со студентами и молодыми учеными Кабардино-Балкарского госуниверситета. Диалог приурочили к Неделе науки, которая начнется в стране шестого февраля. На встрече отметили, что в региональном вузе последние годы реализуют разнообразные программы поддержки начинающих исследователей. Ирина Родина сообщила о законодательной инициативе, которую рассмотрят в Госдуме в ближайшее время. Речь – о грантовой поддержке молодых ученых. Встречу провели в формате диалога: студенты и работники университета адресовали депутату интересующие их вопросы.   https://t.me/vestikbr  
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