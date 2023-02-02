Депутат Госдумы Адальби Шхагошев провел в Нальчике прием граждан

Сегодня депутат Государственной думы Адальби Шхагошев провел в Нальчике прием граждан. Жители республики получили возможность обратиться к народному избраннику в региональной приемной “Единой России”.
Среди заявителей – жители Баксанского, Черекского, Зольского районов и Нальчика. Вопросы, в частности, касались оказания материальной помощи, лекарственного обеспечения, трудоустройства, получения льгот.
Часть вопросов удалось решить сразу – по телефону. Другие взяты на контроль. В целом на прием к депутату Государственной Думы сегодня пришли 10 человек.
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